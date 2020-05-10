В Иране выявили 1383 новых случая заражения коронавирусом

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 107,6 тысячи, увеличившись на 1383 за сутки.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

"За прошедшие сутки удалось выявить 1383 новых случая заражения коронавирусом. Общее число случаев достигло 107 603. Выздоровели 86 143 человека", - сказал он.

По его словам, за прошедшие 24 часа также скончался 51 человек, а общее число жертв коронавируса возросло до 6640.