Полиция Гонконга пресекла акции протеста в торговых центрах

Полиция Гонконга пресекла в воскресенье несколько антиправительственных акций в крупных торговых центрах в разных районах города-государства. Об этом сообщила газета South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, в акциях участвовали сотни человек, в основном молодежь. Они выкрикивали демократические лозунги и пели гимны протестного движения, но в целом вели себя мирно и воздерживались от радикальных выходок. Полиция заставила участников митингов разойтись, указав, что они нарушают правила социального дистанцирования, принятые в целях борьбы с коронавирусом и запрещающие собираться в группы более восьми человек. В одном из торговых комплексов в районе Монгкок в материковой части города полицейские применили для разгона перцовые средства. Было произведено несколько задержаний.

По мере улучшения эпидемиологической ситуации в Гонконге отмечаются признаки активизации протестного движения, которое зародилось летом прошлого года. В последние три недели здесь не было выявлено новых локальных случаев заражения коронавирусом, и власти пошли на смягчение ограничительных мер. На этом фоне группы демонстрантов провели несколько акций в ряде торговых центров.

6 мая Канцелярия Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао выступила с заявлением, в котором указала на недопустимость возобновления антиправительственных протестов в Гонконге. В Пекине подчеркнули, что центральное правительство "не будет сидеть сложа руки" и не допустит активизации деструктивных сил, которые "стремятся разрушить основу процветания и стабильности Гонконга".

В июне 2019 года здесь вспыхнули волнения против намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции продолжали антиправительственные выступления, которые сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. В общей сложности полиция задержала 7,6 тыс. участников беспорядков. С середины ноября ситуация в городе нормализовалась и с тех пор оставалась спокойной.