Китай уличили в усилении военной мощи во время пандемии коронавируса

Китай решил воспользоваться всемирной борьбой с коронавирусом, чтобы продемонстрировать военную мощь и выдвинуть притязания на землю и нефтяные месторождения в Южно-Китайском море. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению экспертов, Китай планирует милитализировать спорные острова и рифы, введя в эксплуатацию нефтяные и минеральные месторождения и построив в районе ядерные реакторы.

Спутниковые снимки показывают, что страна во время пандемии уже превратила часть территорий в свои базы: на рифах Суби, Беда и Огненный Крест появилась военная инфраструктура, а на острове Вуди - аэродром, оборудованный ракетами, истребителями и радиолокационными системами.

Действия Китая вызвали быструю реакцию со стороны президента США Дональда Трампа, который отправил в регион три военных корабля. Министр обороны Китая генерал Вэй Фэнхэ заявил, что в случае конфликта с Америкой его страна будет "воевать любой ценой".