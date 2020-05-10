В Москве коронавирус выявили еще у 5 551 человека

В Москве выявлено наибольшее число заразившихся коронавирусом по сравнению с другими регионами. Об этом сообщает московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, в столице был зафиксирован 5 551 случай заражения.

Кроме того, за прошедшие сутки выздоровело 1 011 человек, умерли 58.

Всего в Москве коронавирус выявлен у 109 740 пациентов. Общее число вылечившихся составляет 13 790, умерших - 1 068.