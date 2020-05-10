https://news.day.az/world/1233675.html В США за сутки выявили свыше 25 тысяч случаев заражения коронавирусом
В США за сутки выявили свыше 25 тысяч случаев заражения коронавирусом
Свыше 25 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за сутки, скончались более 1,6 тысячи человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его данным, за последние сутки в США зарегистрировали 25 621 новый случай заражения, днем ранее этот показатель составлял 26 906.
За последние 24 часа в США скончались 1615 пациентов с COVID-19, днем ранее сообщалось о 1518 летальных исходах.
По данным университета, в США за все время коронавирусом заразились более 1 309 541 человека, скончались 78 794.
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