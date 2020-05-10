Российские банки распродают свои золотые запасы

Промсвязьбанк, назначенный опорным банком оборонной промышленности, распродал почти все золотые запасы. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По расчетам аналитика Банка корпоративного финансирования (БКФ) Максима Осадчего, в марте Промсвязьбанк оказался в тройке лидеров среди российских банков по сокращению запасов золота. Запасы драгоценных металлов банка в пересчете на золото снизились на 92 процента - с 2,2 до 0,2 тонны.

По состоянию на 1 апреля вложения Промсвязьбанка в драгметаллы составили 705 миллионов рублей, остатки по подобным счетам сократились на семь миллиардов рублей.

Как отметил эксперт, в марте запасы золота сократил 61 российский банк. Запасы нарастили лишь шесть банков, среди которых ВТБ, Газпромбанк и Совкомбанк.

Осадчий связал активизацию продаж золота с ростом цен на металл в 2020 году. По данным ЦБ, в марте в условиях обвала на мировых рынках цены на драгметалл выросли - с 3,5 до 4 тысяч рублей за грамм. По сведениям портала Finanz, ссылающегося на статистику Федеральной таможенной службы (ФТС), за первые два месяца года за границу вывезли 17 тонн золота на сумму 854 миллиона долларов.