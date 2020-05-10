https://news.day.az/world/1233697.html В Британии сменили лозунг карантинной кампании

В Британии сменили лозунг карантинной кампании

В мире, 10 мая 2020 17:42 650
В Британии сменили лозунг карантинной кампании

Правительство Великобритании сменило лозунг антикоронавирусной кампании с "Оставайтесь дома" на "Сохраняйте бдительность". Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Газета.ru, сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон на своей странице в Twitter.

Он написал, что каждый британец помогает контролировать вирус, сохраняя бдительность и следуя правилам. В связи с этим он в очередной раз призвал к самоизоляции тех, у кого есть симптомы коронавируса, а также членов их семей.

"Сохраняйте бдительность. Контролируйте вирус. Спасите жизни", - заключил британский премьер.

Как ожидается, вечером 10 мая Джонсон выступит с телеобращением к согражданам, представив план поэтапного частичного смягчения введенного с 23 марта из-за коронавируса карантина.

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