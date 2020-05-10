В Швейцарии выстроилась километровая очередь за продуктами

В Женеве более 1000 человек выстроились в очередь, чтобы получить бесплатные продуктовые наборы, так как эпидемия коронавируса оказала серьезное влияние на незащищенные слои населения в самом дорогом городе мира, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Очередь растянулась более чем на 1 км. По сообщению агентства, люди начали собираться уже в 5 часов утра.

"В конце месяца мои карманы пусты. Мы должны оплатить счета, страховку и все остальное", - сказала Ингрид Берала, жительница Женевы из Никарагуа, работающая неполный рабочий день. "Это хорошо, что есть еда на неделю. Неделя облегчения... Я не знаю, что будет дальше", - добавила женщина.

По данным благотворительной организации Caritas, в 2018 году в стране с населением около 8,6 млн человек 660 000 человек были бедными. В частности, это одинокие родители и люди с низким уровнем образования, которые не могут найти работу. Более 1,1 млн человек были подвержены риску бедности, что означает, что они имели менее 60% среднего дохода, который в 2018 г составлял 6538 швейцарских франков (6736 долларов) за полную занятость.