В Польше число смертей от коронавируса достигло 800

В Польше за сутки число смертей от коронавируса увеличилось на 15, достигнув 800.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает местный минздрав.

Всего в стране коронавирусом заразились почти 16 тысяч, выздоровели больше пяти тысяч человек.

Минздрав указывает, что Польша вышла на плато по коронавирусу. Сейчас в больницах лечатся 2,6 тысячи пациентов, на самоизоляции находятся около 100 тысяч человек. За все время в стране было проведено 476 тысяч тестов на коронавирус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.