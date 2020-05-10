Полиция Лондона признала поражение в борьбе с нарушителями карантина
Полиция Лондона признала поражение в борьбе с нарушителями карантина на территории столицы Великобритании.
Как сообщает Metro, введенными властями мерами многие местные жители пренебрегают из-за хорошей погоды.
"К сожалению, мы безуспешно боремся в этой войне в парках. Буквально сотни людей сидят, едят пиццу и пьют вино или пиво. Как всегда, огромное спасибо тем, кто соблюдает правила", - говорится в сообщении полиции лондонского боро Хакни, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Как отмечает издание, люди стали активно выходить на улицу, несмотря на предупреждения о том, что рост числа случаев заражения коронавирусом может увеличиться, если не соблюдать социальную дистанцию. Однако в Metro также добавили, что недавно власти страны рассказали о возможном снятии запрета на уличные занятия спортом и пикники в парках уже со следующей недели.
Ранее эпидемиолог из Королевской больницы Брэдфорда Джон Райт рассказал, что нулевой случай коронавируса в Великобритании мог быть зафиксирован еще в январе. Если данные подтвердятся, то это произошло за два месяца до первого пациента с коронавирусом в текущей статистике страны.
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