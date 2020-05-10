В Мали при взрыве погибли три миротворца ООН

В Мали при взрыве мины погибли три миротворца ООН.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в результате взрыва пострадали еще три человека. Инцидент произошел при патрулировании около города Агельхок.

Около 13 тысяч военнослужащих ООН задействованы в операции в Мали, где активизировалось исламистское движение.