https://news.day.az/world/1233747.html В Мали при взрыве погибли три миротворца ООН
В Мали при взрыве погибли три миротворца ООН
В Мали при взрыве мины погибли три миротворца ООН.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в результате взрыва пострадали еще три человека. Инцидент произошел при патрулировании около города Агельхок.
Около 13 тысяч военнослужащих ООН задействованы в операции в Мали, где активизировалось исламистское движение.
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