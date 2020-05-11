Сильный взрыв в Сирии: есть погибший, много раненых

По меньшей мере один человек погиб и еще 20 получили ранения при взрыве бомбы, установленной террористами на народном рынке в городе Эль-Баб на севере провинции Алеппо.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье агентство SANA.

По его информации, среди пострадавших есть женщина и несколько детей.

Взрыв в центре города раздался на закате дня, когда жители закупали продукты на рынке перед ифтаром - ночным разговением после дневного воздержания от пищи в период мусульманского поста в месяц рамадан.