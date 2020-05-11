В Испании вступает в силу новый этап ослабления ограничений

Новый этап ослабления ограничений, введенных в Испании из-за пандемии вызванного коронавирусом заболевания, который затронет половину населения страны, вступает в силу в понедельник.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, власти королевства изначально предупреждали, что смягчение мер может осуществляться разными темпами в зависимости от ситуации в том или ином регионе или провинции.

Так, пока к новым послаблениям оказались не готовы среди прочего ни Мадрид, ни Барселона. Региональное руководство автономного сообщества Мадрид просило центральное правительство позволить перейти на следующую фазу, однако после анализа ситуации кабмин королевства решил повременить с дальнейшим смягчением мер в этой области.

При этом около половины населения страны проживает в регионах, где власти согласились ввести новые послабления. С понедельника этим жителям Испании будет разрешено встречаться с друзьями и родными, которые проживают в одной провинции. Тем не менее, будет нельзя собираться группами, превышающими 10 человек.

Гулять и заниматься спортом на улице по-прежнему нужно в те временные интервалы, которые были установлены ранее для разных групп лиц. Также все еще запрещено навещать пожилых людей, которые находятся в домах престарелых. Кроме того, испанцам пока не разрешили выезжать за пределы провинции, в которой они проживают.

Бары, кафе и рестораны смогут открыть террасы для посетителей, при этом одновременно может быть занято не более 50% обычного числа столиков, которые придется дезинфицировать после каждого клиента. Торговые точки до 400 кв. м будут открыты для посетителей, но с ограничениями на одновременное посещение. Также частично могут возобновить свою деятельность спортзалы, музеи, театры, церкви. Вновь будут открыты и отели, но без зон общего пользования и обеденных залов. Все еще необходимо в обязательном порядке носить маски в общественном транспорте и сохранять дистанцию.

Нынешний этап ослабления ограничений будет длиться минимум две недели. Мадрид и другие провинции и регионы, в отношении которых меры пока не были смягчены, при благоприятном развитии ситуации могут перейти к этой фазе с 18 мая.

Ситуация в Испании

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С начала распространения инфекции в королевстве выявлены более 224 тыс. случаев заражения коронавирусом, 26 621 пациент умер, 136 тыс. человек выздоровели.

В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности для сдерживания распространения коронавируса. Это позволило ограничить передвижение жителей по всей стране. Были закрыты кафе, бары, рестораны, учебные учреждения, развлекательные заведения, спортзалы.

28 апреля правительство представило поэтапный план ослабления ограничительных мер, который рассчитан минимум до конца июня. Он включает четыре фазы. Со 2 мая жителям страны всех возрастов разрешили гулять и заниматься спортом на улице. С 4 мая кафе и рестораны начали готовить еду на вынос, возобновили работу парикмахерские, небольшие торговые точки, мастерские, но клиентам необходимо заранее записываться на прием.