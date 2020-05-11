В России мужчина кинул гранату во двор отмечавших праздник соседей

Взрыв произошел во дворе жилого дома в поселке Приэтокский Ставропольского края.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, не менее 18 человек отмечали во дворе дома праздник. Взрывное устройство через забор бросил мужчина, живущий по соседству. Предполагается, что он исходил из мотивов личной мести, а также находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате происшествия пострадали 15 человек. Погибших нет, у большинства ранения нижних конечностей. Подозреваемый задержан, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Источник пояснил, что, по предварительной информации, граната взорвалась под столом. Туда ее от страха бросили находившиеся на месте ЧП люди.

Позже мужчина, бросивший гранату, объяснил свой поступок. Следователи выяснили, что местный житель был недоволен шумом, который исходил от компании на соседнем участке.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство нескольких лиц общеопасным способом".