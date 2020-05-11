НАТО сохранит свой ядерный арсенал

НАТО будет обладать ядерным арсеналом, пока такое оружие существует.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в статье, опубликованной немецким изданием Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мир, в котором государства будут владеть атомным оружием, а НАТО нет, не будет безопасным", - считает Столтенберг.

Все партнеры по альянсу договорились содержать ядерный арсенал до тех пор, пока подобное оружие существует, добавил он. Генсек подчеркнул, что атомный арсенал НАТО нацелен на сохранение мира и сдерживание агрессивных действий.

Среди глобальных проблем Столтенберг назвал развитие атомного оружия в КНДР. Генсек выразил мнение, что если Североатлантический альянс откажется от концепции устрашения потенциальных противников, то многие страны начнут создавать свои атомные бомбы.