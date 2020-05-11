Рестораны в Британии откроются не раньше июля

Рестораны и гостиницы не откроются в Великобритании раньше июля.

Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в специальном телеобращении, посвященном выходу страны из карантина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Самое раннее в июле, и в зависимости от условий и научных рекомендаций, если и только если цифры позволят это, мы надеемся открыть хотя бы часть предприятий ресторанно-гостиничной индустрии и другие общественные места, при условии обеспечения там безопасности и возможности социального дистанцирования", - сказал Джонсон.

Карантин в Великобритании из-за эпидемии коронавируса действует с 23 марта.