Представитель вице-президента США опроверг информацию о его самоизоляции

Вице-президент США Майкл Пенс не находится на самоизоляции, он следует всем рекомендациям медиков и в понедельник будет присутствовать в Белом доме. Об этом говорится в распространенном заявлении официального представителя вице-президента Девина О'Мэлли, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вице-президент Пенс продолжит следовать советам медицинской службы Белого дома и не находится на карантине. Кроме того, вице-президент Пенс <...> планирует присутствовать завтра [в понедельник] в Белом доме", - отметил он. По словам О'Мэлли, Пенс ежедневно проходит обследование на выявление нового коронавируса, которое давало отрицательный результат.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Пенс находится на самоизоляции после того, как коронавирус нового типа был обнаружен 8 мая у его пресс-секретаря Кэти Миллер - супруги советника главы государства Дональда Трампа Стивена Миллера.