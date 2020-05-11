Саудовская Аравия перейдет к жесткой экономии бюджета

Саудовская Аравия с 1 июня приостанавливает выплату прожиточного минимума, с 1 июля повышается в три раза налог на добавленную стоимость, с пяти до пятнадцати процентов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам министра финансов страны Мухаммеда аль-Джадаана, такие меры болезненны, но необходимы, так как расходы страны превышают доходы. Дефицит бюджета в первом квартале составил девять миллиардов долларов. Министр сказал, что на ненефтяные доходы повлияло снижение экономической активности, в то время как расходы выросли из-за незапланированной нагрузки на сектор здравоохранения и инициатив, предпринятых для поддержки экономики.

Экономика крупнейшего в мире экспортера нефти пострадала из-за падения спроса на энергоносители и мирового кризиса на фоне пандемии коронавируса. По последним данным, в Саудовской Аравии коронавирусом заразились более 37 тысяч человек, 239 умерли.