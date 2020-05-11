Американцы начали подавать иски против Китая из-за коронавируса

Десятки американцев и несколько компаний в США пытаются подать в суд на Китай за распространение коронавируса. Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным агентства, в США было подано по меньшей мере девять судебных исков, согласно которым власти КНР якобы не сделали достаточно для первоначального устранения вируса, пытались скрыть то, что происходило в Ухане. Восемь исков представляют собой потенциальные групповые иски, которые могут объединить тысячи людей и предприятий.

Отмечается, что истцам предстоит обойти ограничение в законодательстве США, согласно которому иностранные правительства не могут быть привлечены к ответственности на территории штатов. Исключения касаются затрагивающей США коммерческой деятельности, неправомерных действий внутри США, а также намеренного пренебрежения иностранной организацией своим иммунитетом.

Адвокаты, которые подали иски, утверждают, что могут доказать наличие подобных исключений. В одном иске адвокаты Мэтью Мур и Джереми Альтерс предъявляют иск Коммунистической партии Китая как к отдельной от правительства организации.

Ранее генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт подал иск против Китая, это пока единственный штат, официально выдвинувший обвинения. По мнению прокурора, китайское правительство солгало всему миру об опасности и заразной природе коронавируса, заставило замолчать свидетелей и сделало мало для того, чтобы остановить распространение инфекции.