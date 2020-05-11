https://news.day.az/world/1233826.html Президент Молдовы предложит парламенту назначить выборы главы государства на 1 ноября
Президент Молдовы предложит парламенту назначить выборы главы государства на 1 ноября
Президент Молдовы Игорь Додон предложит парламенту назначить на 1 ноября всенародные выборы главы государства. Об этом он заявил после состоявшегося в понедельник заседания высшего руководства страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"На этой неделе я предложу парламентскому большинству уже на следующем заседании парламента назначить дату выборов президента на 1 ноября. Как известно, по закону эти выборы должны состояться в период с 23 октября по 23 ноября", - сказал Додон.
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