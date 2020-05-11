https://news.day.az/world/1233833.html В Африке решили лечить коронавирус растительными препаратами
В Африке решили лечить коронавирус растительными препаратами
Несколько африканских стран решили закупить растительный препарат для борьбы с коронавирусом.
Лекарство на основе растения с противомалярийными свойствами создали в Малагасийском институте прикладных исследований, передает Day.Az со ссылкой на Росбалт.
По словам президента Мадагаскара, это средство помогло вылечить двух пациентов.
Между тем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что препарат не прошел ни одного тестирования на эффективность и безопасность.
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