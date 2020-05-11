https://news.day.az/world/1233840.html Число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 3392
Число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 3392
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении достигло 3392, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 10 мая, в стране было 3313 выявленных случаев заражения. Таким образом, за сутки число случаев увеличилось на 79.
Согласно новым данным, от осложнений коронавируса в стране скончались 46 человек. Число смертей пациентов с коронавирусом по другим причинам - 17.
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