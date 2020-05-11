Армия Ирана раскрыла число погибших после обстрела своего же корабля

По меньшей мере 19 человек погибли и 15 пострадали в результате инцидента, произошедшего во время военно-морских учений в Иране.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы иранской армии, которое приводит в понедельник телерадиовещательная корпорация ИРИБ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что во время маневров в районе портов Джаск и Чабахар произошла авария. При этом информация телеканала "Аль-Арабия" о ракете, выпущенной по ошибке по дружественному судну, не подтверждается.