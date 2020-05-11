https://news.day.az/world/1233855.html Россия поднялась на третье место в мире по числу заразившихся коронавирусом
Россия поднялась на третье место в мире по числу заразившихся коронавирусом
Россия обошла Великобританию и Италию и поднялась на третье место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей в странах, где отмечены случаи инфицирования, передает Day.Az.
По последним данным, число заразившихся в России достигло 221 344. В Великобритании власти сообщали о 219 183 инфицированных, в Италии - о 219 070.
Великобритания и Италия еще не публиковали данные за понедельник.
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