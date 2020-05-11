В США оправдались после сообщения Белого дома о войне без упоминания СССР

Бывший военный атташе США в России (2012-2014) Питер Звак попытался объяснить, почему в Белом доме, говоря о победителях нацистов, забыли упомянуть СССР, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению генерала в отставке, отсутствие упоминания роли Советского Союза в пятничном сообщении Белого дома о Дне Победы в Европе было неспециальным и американская сторона не хотела принижать роль СССР в победе над нацизмом. Вероятно, пост был опубликован "по недосмотру". Также есть шанс, что автор сообщения о Великой Отечественной войне мог иметь знания, полученные в странах Западного фронта, поэтому не в полной мере осознавал вклад и жертву СССР.

"Я твердо убежден, что отсутствие упоминания СССР <...> было непреднамеренным", - сказал Звак.