Владимир Путин поручил кабмину представить план действий по восстановлению экономики

Президент России Владимир Путин поручил правительству России к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению экономики, разработанный совместно с региональными властями и представителями бизнес-сообществ.

Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте Кремля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правительству Российской Федерации разработать совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и с участием представителей общероссийских объединений предпринимателей и представить общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике. Срок - 1 июня 2020 года", - говорится в документе.