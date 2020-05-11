https://news.day.az/world/1233911.html В Ереване вооруженный мужчина захватил филиал ВТБ-банка - ФОТО
В Ереване вооруженный мужчина захватил филиал ВТБ-банка - ФОТО
В Ереване вооруженный мужчина захватил филиал ВТБ-банка.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе полиции.
Сигнал об инциденте поступил около 10:40 часов по местному времени. На месте происшествия работает оперативная группа.
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