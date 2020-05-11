Очаг заражения COVİD-19 в Белом доме

После того, как вирусоносительство было обнаружено у пресс-секретаря вице-президента США Кэйти Миллер, супруги советника Трампа Стивена Миллера, в карантин отправили главного инфекциониста США профессора Энтони Фаучи, а также профессора Роберта Редфилда - они возглавляли НИИ, которые занимаются заразными заболеваниями, а также директора Управления по санитарному надзору страны, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Один из советников Трампа Кевин Хэссет в интервью The Associated Press признал, что "западное крыло"(там, где находится президентская администрация) Белого дома было "загружено народом все эти дни", и сегодня ходить на работу, с его точки зрения, "несколько рискованно".

Накануне вечером Трамп заявил, что все сотрудники, которые входят в его ближний круг, сдадут тесты на вирусоносительство в понедельник.

Президент и вице-президент с сегодняшнего дня будут сдавать анализы ежесуточно.

Пока США лидируют по приросту выявленных случаев заражения, в настоящий момент инфицицированы почти 1 млн 400 тысяч американцев, от COVID-19 умерли почти 81 тысяча жителей Америки.

Но в ряде штатов протестуют и требуют снятия карантина, в настоящий момент на биржах труда страны безработными числятся почти 33,5 миллиона человек.