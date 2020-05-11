Большинство регионов Испании с сегодняшнего дня выходят из карантина

Большинство регионов Испании с понедельника начинает выход из карантина. В рамках первого этапа местным жителям разрешается свободно перемещаться в пределах провинции или района, возобновляют работу кафе и рестораны, открываются парки и спортзалы, готовятся к возобновлению учебы университеты и некоторые школы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, cроки выхода из карантина напрямую связывают с темпами распространения пандемии и смертностью. За прошедшие сутки жертвами COVID-19 в Испании признаны 143 человека. Координатор министерства здравоохранения Испании по ЧС Фернандо Симон подчеркнул, что этот показатель вырос на 0,56% - это лучше, чем еще неделю назад.