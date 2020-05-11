Число умерших от коронавируса в Грузии достигло 11 человек

В Грузии от коронавируса умер еще один человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в информации специального интернет-сайта, созданного правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом. Таким образом, число умерших от COVID-19 в соседней стране достигло 11 человек.

Отметим, число подтвержденных случаев инфицирования в Грузии достигло 638. Сообщается, что выздоровели 317 человек.