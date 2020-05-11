https://news.day.az/world/1233929.html Число умерших от коронавируса в Грузии достигло 11 человек
Число умерших от коронавируса в Грузии достигло 11 человек
В Грузии от коронавируса умер еще один человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в информации специального интернет-сайта, созданного правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом. Таким образом, число умерших от COVID-19 в соседней стране достигло 11 человек.
Отметим, число подтвержденных случаев инфицирования в Грузии достигло 638. Сообщается, что выздоровели 317 человек.
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