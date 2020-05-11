https://news.day.az/world/1233938.html В Иране коронавирусом заразились еще 1683 человека, 45 скончались
В Иране коронавирусом заразились еще 1683 человека, 45 скончались
За прошедшие сутки в Иране коронавирусом заразились еще 1683 человека.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал пресс-секретарь министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Киянуш Джаханпур.
Таким образом общее число выявленных случаев достигло 109 286 человек, из них состояние 2 783 оценивается как тяжелое.
Представитель министерства отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса скончалось 45 человек, таким образом общее число умерших от этой инфекции в Иране достигло 6 685 человек. До сих пор от нее было вылечено 87 422 человека.
Для выявления случаев инфицирования в Иране проведено свыше 601 тысячи тестов.
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