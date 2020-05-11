https://news.day.az/world/1233945.html В Еврокомиссии призвали страны ЕС готовиться к возможной второй волне коронавируса
В Еврокомиссии призвали страны ЕС готовиться к возможной второй волне коронавируса
Страны-члены Евросоюза должны готовиться к возможному началу второй волны распространения нового коронавируса. Об этом сообщил в понедельник журналистам представитель Еврокомиссии (ЕК), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В соответствии с результатами последней оценки рисков, страны-члены должны готовиться ко второй волне", - сказал он.
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