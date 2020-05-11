Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков с 11 мая

Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков при въезде в страну с 11 мая, если Анкара в течение дня не снимет аналогичные ограничения в отношении российских перевозчиков.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Министерства транспорта России.

"В случае отсутствия решений о снятии ограничений в отношении российских автоперевозчиков возможно введение зеркальных мер для турецких перевозчиков с 23 часов 11 мая 2020 года", - говорится в сообщении.