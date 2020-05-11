https://news.day.az/world/1233954.html Саудовская Аравия отменяет выплаты пособий
Саудовская Аравия отменяет выплаты пособий
Саудовская Аравия с 1 июня приостанавливает выплату прожиточного минимума. пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
А с 1 июля в три раза повысят налог на добавленную стоимость - с 5% до 15%.
По словам министра финансов страны Мухаммеда аль-Джадаана, такие меры болезненны, но необходимы, так как расходы страны превышают доходы. Дефицит бюджета в первом квартале составил девять миллиардов долларов.
Министр сказал, что на ненефтяные доходы повлияло снижение экономической активности, в то время как расходы выросли из-за незапланированной нагрузки на сектор здравоохранения и инициатив, предпринятых для поддержки экономики.
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