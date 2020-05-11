Афганские власти объявили о приостановке процесса освобождения заключенных талибов

Власти Афганистана объявили о временной приостановке процесса освобождения заключенных сторонников радикального движения "Талибан" из-за задержки талибами передачи пленных афганских военнослужащих правительству в Кабуле. Об этом, как передал афганский телеканал 1TV, заявил в понедельник представитель Национального совета безопасности Афганистана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "к настоящему времени власти выпустили из тюрем тысячу талибов, "Талибан" же передал властям только 105 военнослужащих, находившихся в плену у радикалов". "Мы (правительство страны - прим. ТАСС) возобновим процесс освобождения [сторонников радикального движения] только после того, как "Талибан" отпустит на свободу 200 афганских военных", - указал он.

Спустя несколько часов после этого выступления представитель катарского политического офиса "Талибана" Мохаммад Сохаил Шахин сообщил, что радикалы "в воскресенье и понедельник освободили еще 53 военных, удерживаемых движением". Шахин уточнил, что указанные пленники были переданы властям в провинциях Фарьяб и Бадгис.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Согласно договоренностям, межафганские консультации должны были начаться еще 10 марта. Оговаривалось, что в рамках мер по укреплению доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых радикалами.