Вакцина от коронавируса может "не соответствовать ожиданиям"

Вакцина от коронавируса COVID-19 станет широко доступной не раньше середины 2021 года, считают в правительстве Германии. Об этом заявила министр образования и научных исследований ФРГ Аня Карличек, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По ее словам, исследования устроены так, что столь ожидаемый прорыв происходит не всегда. При этом есть вероятность, что вакцина "не будет соответствовать всем ожиданиям": к примеру, будет обеспечивать защиту только от тяжелой формы заболевания, либо эту защиту нужно будет постоянно обновлять.

Ранее глава германского Минздрава Йенс Шпан не исключил, что поиск вакцины при неблагоприятном развитии событий займет несколько лет, передает ТАСС.

Тем временем после ослабления социальных ограничений заражаемость новым коронавирусом в Германии ускорилась. По сообщению берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха, базовый коэффициент репродукции инфекции превысил критическую отметку в 1 и уже достиг значения в 1,10. Таким образом, каждый инфицированный коронавирусом в среднем заражает более одного здорового человека.

Еще несколько дней назад, 7 мая, этот коэффициент репродукции составлял 0,65. Для снижения темпов распространения коронавируса коэффициент репродукции должен быть ниже 1. Его нынешний рост, говорится в докладе Института Коха, требует очень внимательного наблюдения за ситуацией в ближайшие дни.