В России приняли новый пакет мер поддержки экономики на фоне пандемии

"Каждый регион России готов к оказанию помощи людям, заразившимся коронавирусом".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал президент России Владимир Путин в ходе выступления на совещании, посвященном ситуации с распространением коронавируса.

Глава государства сказал, что подписал указ о работе властей по борьбе с коронавирусом.

"Ситуация в РФ позволяет перейти к этапу постепенного снятия ограничений, связанных с коронавирусом", - отметил В. Путин.

Он заявил, что принятые меры борьбы с коронавирусом позволили сохранить жизни тысяч россиян". В то же время президент России отметил, что массовые мероприятия в России пока исключены.

Путин попросил людей старшего возраста "еще потерпеть" и соблюдать ограничения.

Глава государства также заявил, что принял решение о новом пакете мер поддержки граждан и экономики.