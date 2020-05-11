https://news.day.az/world/1233991.html В Израиле из-за визита Помпео перенесли приведение правительства к присяге

В Израиле из-за визита Помпео перенесли приведение правительства к присяге

В мире, 11 мая 2020 18:30 412
В Израиле из-за визита Помпео перенесли приведение правительства к присяге

В Израиле приняли решение сместить на сутки церемонию приведения к присяге правительства. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщает The Jerusalem Post.

Изначально планировалось, что эта церемония состоится в среду, однако на этот день намечен визит в Израиль госсекретаря США Майка Помпео, и поэтому участники будущей правящей коалиции решили сформировать правительство не в среду, а в четверг.

Теперь в коалиции намерены использовать образовавшийся дополнительный день для того, чтобы попытаться урегулировать часть остающихся разногласий.

Биньямин Нетаньяху должен до 21 мая сформировать правительство. Если ему это не удастся, страну ждут очередные парламентские выборы.

Ранее в мае сообщалось, что президент Израиля Реувен Ривлин поручил ему сформировать правительство после того, как парламент поддержал закон о коалиции на основе ротации. "По просьбе большинства членов Кнессета я информирую вас о том, что у вас есть срок в 14 дней для того, чтобы сформировать правительство", - говорилось в письме Ривлина, направленном Нетаньяху, а также спикеру Кнессета и лидеру партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганцу.

 

Как сообщалось, большинство депутатов Кнессета поддержали создание правительства национального единства на основе ротации.

Согласно договоренностям Нетаньяху и Ганца, Нетаньяху займет пост премьера на полтора года, затем его сменит Ганц. Потом еще девять месяцев премьером будет Нетаньяху, и еще на такой же срок Ганц.

При этом оба сохранят за собой право вето даже в то время, пока другой политик будет занимать пост премьера.

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