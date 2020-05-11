Путин объявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая

Президент России Владимир Путин в очередной раз обратился к россиянам из-за коронавируса и объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней завершается. Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Выход из режимов ограничений быстрым не будет, добавил глава государства.

По его словам, смягчение режима должно осуществляться поэтапно. Он подчеркнул, что безрассудно забегать вперед в этом вопросе.

В соответствии с президентским указом главы регионов самостоятельно принимают решение относительно продления или снятия ограничений из-за коронавируса, исходя из эпидемиологической обстановки.