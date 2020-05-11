Более 1,5 млн человек в мире вылечились от коронавируса

Уже свыше 1,5 млн жителей планеты успешно завершили лечение от COVID-19, сообщил в понедельник сайт Worldometers, отслеживающий подобную статистику,

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По его информации, полностью выздоровел 1 607 141 человек. Более 284 тыс. заразившихся коронавирусом скончались.

В мире зафиксировано более 4,2 млн случаев заражения COVID-19.

При этом специалисты неоднократно предупреждали, что это неполные данные, так как во многих случаях болезнь проходит в легкой форме, и заразившиеся попросту не обращаются к врачам и не сдают анализы.