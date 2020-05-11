https://news.day.az/world/1234001.html Более 1,5 млн человек в мире вылечились от коронавируса
Более 1,5 млн человек в мире вылечились от коронавируса
Уже свыше 1,5 млн жителей планеты успешно завершили лечение от COVID-19, сообщил в понедельник сайт Worldometers, отслеживающий подобную статистику,
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
По его информации, полностью выздоровел 1 607 141 человек. Более 284 тыс. заразившихся коронавирусом скончались.
В мире зафиксировано более 4,2 млн случаев заражения COVID-19.
При этом специалисты неоднократно предупреждали, что это неполные данные, так как во многих случаях болезнь проходит в легкой форме, и заразившиеся попросту не обращаются к врачам и не сдают анализы.
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