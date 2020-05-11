Число жертв коронавируса в Великобритании превысило 32 тысячи

Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 210 до 32 065 человек, количество заболевших выросло на 3 877, до 223 060.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом свидетельствуют данные минздрава страны.

"По данным на 09.00 11 мая, ...с подтвержденным тестом на коронавирус 32 065 человек скончались", - говорится в сообщении ведомства.

Днем ранее количество скончавшихся за сутки составляло 269 человек, число новых выявленных случаев заражения - 3 923.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.