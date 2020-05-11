Пандемия коронавируса усугубит проблему неравенства в мире

Пандемия нового коронавируса приведет к дальнейшему ухудшению ситуации вокруг неравенства в обществе.

Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении на сайте Международного валютного фонда (МВФ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В нем отмечается, что "пандемия COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) приведет к усугублению проблемы неравенства, отчасти из-за его несоразмерного воздействия на низкоквалифицированных работников". "Наши данные подтверждают обеспокоенность по поводу негативных последствий пандемии для распределения [ресурсов]", - подчеркнули в фонде. Изучив последствия эпидемий XXI столетия, эксперты считают, что нынешняя пандемия может привести "к неравенству в доходах и ухудшению перспектив трудоустройства тех, кто имеет лишь начальное образование". При этом существует вероятность того, что она практически не окажет влияние на занятость людей с более высоким уровнем образования.

МВФ призвал власти стран уделять особое внимание наименее обеспеченным слоям общества, которые наиболее уязвимы к последствиям пандемии. В частности, эксперты советуют предоставлять этой категории граждан в первую очередь отпуска по болезни, пособия по безработице, а также льготы в области медицинского обеспечения. "Расширение систем социальной помощи, введение новых трансфертов, стимулирование программ общественных работ для предоставления возможностей трудоустройства, обеспечение финансовых возможностей для поддержания занятости, а также прогрессивные налоговые меры (возможно, за счет "надбавки в поддержку солидарности") - все это, скорее всего, будет частью комплекса политических мер, направленных на преодоление разрушительных последствий пандемии", - рекомендуют в фонде.

В МВФ напомнили, что "в настоящее время вызванный COVID-19 кризис считается самым серьезным экономическим бедствием со времен Великой депрессии (1929-1939 годов - прим. ТАСС)".

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере 3%.