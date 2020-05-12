https://news.day.az/world/1234044.html Трамп: США не заинтересованы в обсуждении новых условий торгового соглашения с Китаем
Трамп: США не заинтересованы в обсуждении новых условий торгового соглашения с Китаем
Обсуждение новых условий двустороннего всеобъемлющего торгового соглашения с Китаем не интересует Соединенные Штаты.
Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Розовом саду Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Его попросили прокомментировать информацию о том, что Пекин просит Вашингтон изменить условия сделки в связи с последствиями пандемии коронавируса. "Они хотели бы пересмотреть торговую сделку, чтобы сделать ее [условия] лучше для себя. <...> Нет, меня это не интересует. Давайте посмотрим, выполняют ли они соглашение, которое сами подписали", - сказал глава государства.
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