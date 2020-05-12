https://news.day.az/world/1234051.html Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 4,25 млн человек
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 4,25 млн человек
В мире по состоянию на 05:00 (GMT+4) насчитывается 4 250 574 человека, заразившихся коронавирусом с начала распространения инфекции, сообщил сайт Worldometer, который специализируется на мировой статистике, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
От связанных с COVID-19 заболеваний скончались 286 959 человек, излечились более 1 525 млн. Уровень смертности составляет 36,8 на 1 млн населения Земли.
США продолжают лидировать по количеству инфицированных и летальных исходов: 1 384 974 заразившихся и 81 732 скончавшихся. Уровень смертности - 247 человек на 1 млн жителей.
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