Главный инфекционист США выступит против слишком скорой отмены ограничений

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи намерен предупредить Конгресс об угрозе многочисленных вспышек в стране заболевания COVID-19 в случае преждевременной отмены эпидемиологических ограничений. Об этом сообщила в понедельник в своей электронной версии газета The New York Times со ссылкой на послание по электронной почте, полученное от главного инфекциониста Соединенных Штатов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Во вторник комитет по вопросам здравоохранения, образования, труда и пенсий Сената Конгресса проведет слушания, посвященные мерам по предотвращению распространения коронавируса. Фаучи ответит на вопросы сенаторов в дистанционном режиме и, как ожидается, будет говорить не в присутствии президента США Дональда Трампа. Ведущие американские СМИ рассчитывают на то, что инфекционист в более жестком тоне, чем на брифингах в Белом доме, выскажется против преждевременной отмены карантинных мер.

"Главный посыл, который я желаю изложить комитету по вопросам здравоохранения, образования, труда и пенсий Сената, заключается в опасности попыток открыть страну слишком рано", - написал Фаучи. "Если мы пропустим промежуточные пункты рекомендаций "Открыть Америку", то окажемся перед угрозой многочисленных вспышек по всей стране. Это приведет не только к ненужным страданиям и гибели, но и отбросит нас назад на пути к нормализации", - добавил инфекционист.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,34 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли 80 682 человека.