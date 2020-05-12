Всех жителей Уханя решили протестировать на коронавирус

Оперативный штаб Уханя в китайской провинции Хубэй, который стал очагом коронавирусной инфекции, дал указание в течение десяти дней провести скрининг всего населения на COVID-19 после того, как в городе были выявлены новые случаи заражения. Об этом пишет издание "Пэнпай", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В Ухане 9 мая впервые после 4 апреля был выявлен новый случай заражения коронавирусом, а также 16 бессимптомных носителей, при этом все случаи - локальные, через сутки у пятерых их них проявились клинические признаки болезни, они были переквалифицированы в подтвержденные случаи. После этого уровень эпидемиологической угрозы района Дунсиху повысили с низкого до среднего.

Ухань 18 апреля был признан зоной с низким уровнем угрозы, а 26 апреля из больницы города был выписан последний пациент с коронавирусной инфекцией.

По данным издания, оперативный штаб Уханя по борьбе с коронавирусной инфекцией направил экстренное оповещение всем оперштабам городских районов в связи со сложившейся обстановкой.