В США заключенные пытались намеренно заразиться коронавирусом

Заключенные в округе Лос-Анджелес пытались намеренно заразиться коронавирусом, чтобы досрочно выйти из тюрьмы, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на шерифа Алекса Виллануэву.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по словам шерифа, на видео с камер, снятом в прошлом месяце, видно, как заключенные в центре содержания Питчесса пили из одной бутылки горячую воду, чтобы поднять температуру, и передавали друг другу маску. Отмечается, что на данный момент неизвестно, был ли у кого-то из заключенных к тому моменту зафиксирован коронавирус.

"Страшно осознавать, что кто-то будет намеренно себя заражать", - приводит телеканал слова шерифа.

Сообщается, что спустя неделю у 21 заключенного был обнаружен COVID-19.

"До этого у нас не было (заключенных с) положительным результатом, но теперь это также отразилось на персонале", - сказал шериф.

Сами заключенные, по словам Виллануэвы, отрицают, что пытались намеренно заразиться.

По последним данным, число заражений коронавирусом в США превышает 1,34 миллиона, умерли более 80 тысяч человек.