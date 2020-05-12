В Москве начал действовать "масочный режим"

В Москве во вторник, 12 мая, начал действовать "масочный режим", при котором горожане должны обязательно надевать маски и перчатки, находясь в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте, такси и на рабочих местах, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мэр столицы Сергей Собянин объявил о введении режима обязательного ношения масок и перчаток 7 мая. Сообщалось, что штраф за нахождение в московском общественном транспорте без маски составит пять тысяч рублей, в других общественных местах - четыре тысячи. Как позднее заявил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков, штрафы будут получать и те, кто не будет использовать одно из указанных средств защиты.

Данчиков также уточнил, что ношение масок и перчаток в общественных местах, кроме транспорта, объектов торговли и рабочих мест, имеет рекомендательный характер. Формально в указе есть требование о ношении масок только в общественном транспорте, на предприятиях торговли и рабочем месте.