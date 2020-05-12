Евросоюз готовится ко второй волне коронавируса

Правительства по всему Евросоюзу начинают ослаблять карантинные меры, предупреждая при этом, что борьба с Covid-19 далека от окончания. Замедление роста числа зараженных и умерших может ослабить бдительность людей, с наступлением теплой погоды они будут меньше соблюдать правила социального дистанцирования и гигиены, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Основываясь на изучении предыдущих пандемий, эксперты делают вывод, с разной степенью уверенности, что и в этот раз нашествие коронавируса повторится.

"Страны-члены должны готовиться к вероятным вторым волнам инфекций, улучшая существующие системы эпиднадзора, - сказал представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмэкер. - В тесном взаимодействии с Европейским центром профилактики и контроля заболеваний Комиссия создаёт каналы оповещения о повторном увеличении риска. Они позволят гражданам понять, что новые волны могут возникнуть, даже если с начальной волной удалось успешно справиться ".

Брюссель призывает другие столицы постепенно и осторожно снимать ограничения с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в каждой стране.

Некоторые члены Европарламента предлагают национальным правительствам частично передать подобные вопросы в введение всего Евросоюза.

"Важно, чтобы каждая страна готовилась ко второй волне, если она придет, - сказала шведский социалист Ютте Гутеланд. - Думаю, что коронный кризис показал необходимость усиления сотрудничества внутри Союза в области политики здравоохранения. Думаю, что нам нужно больше компетенции на уровне ЕС".

Власти Германии установили крайний уровень заражения в 50 новых случаев в неделю на 100 тыс. жителей. Если он будет превышен, меры противодействия увеличатся.

По словам главы немецкого исследовательского Института Пауля-Эрлиха, в каждой стране должно быть наготове достаточно отделений интенсивной терапии и мест в больницах для тех, кто страдает от серьезных заболеваний, связанных с Covid-19.

"Мы должны задержать вторую волну и выиграть время для поиска методов лечения, - сказал доктор Клаус Чичутек. - В нашем Институте мы производим научные советы в области биомедицины и способствуем ускорению разработки вакцин в интересах общественного здравоохранения Все это поможет нам в долгосрочной перспективе. "

Ученый предупреждает, что люди должны готовиться к возвращению карантинных мер, хотя во второй раз они будут ещё более болезненными.

"Правительства должны рассмотреть такие шаги уже сейчас, - продолжает Чичутек. - Это зависит от инфекционного уровня. Метод будет заключаться в том, чтобы снова ввести локдаун в случае значительного увеличения. Нам нельзя расслабиться, даже если вирус исчезнет, а этого ожидать не приходится, или у нас появятся очень хорошие методы лечения и вакцины. В любом случае это все продлится долго".