https://news.day.az/world/1234068.html Трамп набрал рекордную сумму пожертвований за месяц на переизбрание в президенты США
Трамп набрал рекордную сумму пожертвований за месяц на переизбрание в президенты США
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в апреле набрал $61,7 млн пожертвований на переизбрание главой государства на второй срок на предстоящих выборах, сообщили в избирательном штабе Трампа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Таким образом, общая сумма пожертвований на его избирательную кампанию достигла $742 млн.
В свою очередь, в избирательном штабе бывшего вице-президента Джозефа Байдена рассказали, что он собрал в апреле на предвыборную борьбу $60,5 млн.
59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.
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